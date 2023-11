Orçamento: governo vai decidir sobre mudança na meta de déficit zero até o dia 16, diz relator

O relator da Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO), deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), afirmou nesta terça-feira (7) que o governo ficou de decidir até o dia 16, quinta-feira da próxima semana, se vai alterar a meta fiscal de déficit zero.

Forte se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que defende a revisão da meta. O objetivo de zerar o rombo fiscal foi estabelecido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

— O governo está estudando a possibilidade de emenda para fazer a revisão da meta. Essa resposta depende do governo. Deixei muito claro que essa iniciativa não é nossa. Nossa iniciativa é manter o projeto da forma que foi apresentado. E ele (Rui Costa) pediu prazo para que até a próxima semana seja apresentada ou não a emenda que vai fazer a revisão da meta — disse o deputado, após a reunião.