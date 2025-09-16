Organizadores do 1º Fórum de Negócios Familiares visitam a Folha de Pernambuco

A- A+

O articulador do 1º Fórum de Negócios Familiares, Romero Maranhão Neto, visitou a presidência da Folha de Pernambuco na tarde desta terça-feira (16) para divulgar a realização do evento, promovido pela Legend Capital e pelo escritório Huck Otranto Camargo Advogados. O empresário e outros organizadores e painelistas do fórum foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.



Também participaram do encontro a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor-operacional José Américo Lopes Góis; e a editora-chefe do jornal, Leusa Santos.



Romero Maranhão Neto, que também representa a nova geração de duas tradicionais famílias empresariais do estado, visitou o jornal acompanhado da sócia da Agência Inspiração Eduarda Haeckel Vieira; da chairwoman da Legend Capital, Daniella Marques; da partner da área de relacionamento com clientes da Legend Wealth, Adriana Salles; do founding partner da Legend Capital e CEO do Grupo Bozano, Sergio Eraldo Salles; e dos sócios do Huck Otranto Camargo Advogados, Diego Billi Falcão e Amanda Salis Guazzelli.



O 1º Fórum de Negócios Familiares será realizado nesta quarta-feira (17), no Novotel Recife Marina, bairro de São José, no centro do Recife, das 8h30 ao meio-dia. O evento, segundo os organizadores, será um momento de conexão entre as famílias empresárias, os gestores e os especialistas.

Programação

A partir das 9h, Romero Maranhão Neto dá às boas-vindas aos convidados. Em seguida, às 9h10, Diego Billi Falcão e Amanda Guazzelli comandam a palestra “Construindo Continuidade: Estratégias para a Perpetuidade dos Negócios Familiares”.



Às 10h40, Sergio Eraldo Salles conversa com os convidados sobre “Gestão Financeira: Otimização e Armadilhas”. Por fim, às 11h40, Daniella Marques apresenta “Panorama Econômico: Desafios e Oportunidades para Empresas Familiares”.



Segundo Romero Maranhão Neto, Pernambuco deve estar no centro do debate por ocupar uma posição de destaque no âmbito das empresas familiares no Brasil.



“São três painéis. Diego e Amanda vão falar sobre sucessão e continuidade. Sergio vai falar sobre gestão, otimização e armadilhas das empresas famíliares. E Daniella vai dar um panorama geral do que está acontecendo e os próximos desafios”, afirmou.



Com esse evento, o objetivo dos organizadores é promover o debate sobre sucessão, governança, profissionalização e preservação do legado, além de aproximar as famílias empresárias, gestores e especialistas para que surjam ideias práticas e inspirações aplicáveis no dia a dia. A expectativa é de que o evento seja realizado de forma recorrente.



De acordo com Daniella Marques, dentro da sucessão dos negócios familiares, existe o ângulo da profissionalização das companhias a partir do crescimento.



“Nem todo mundo nasceu para ser CEO. Você tem quatro filhos, um tem uma vocação mais comercial, o outro de controle ou a partir de um estágio de crescimento é melhor a família estar na governança em nível de conceito, administração, e profissionalizar a gestão da companhia para continuar crescendo.”

