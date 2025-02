A- A+

FUNDOS DE INVESTIMENTOS Órgão regulador na China anuncia programa piloto para reformar fundos de investimento em ouro O piloto deverá ampliar os canais para utilizar os fundos seguradores, otimizar a estrutura de alocação de ativos e melhorar o nível de confiabilidade do gerenciamento dos ativos

A Administração Reguladora Financeira Nacional da China (NFRA) realizará um programa piloto para reformar fundos de seguradoras que possuem investimentos em ouro, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 7.

Em nota, o órgão regulador afirma que dez empresas seguradoras devem participar do programa, que tem como objetivo "promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria".

"No próximo passo, o Escritório de Regulação Financeira irá monitorar de perto o progresso do programa piloto, fortalecimento da supervisão e gerenciamento e promoção saudável do desenvolvimento de fundos investindo em ouro", disse a NFRA.

O piloto deverá ampliar os canais para utilizar os fundos seguradores, otimizar a estrutura de alocação de ativos e melhorar o nível de confiabilidade do gerenciamento dos ativos.

