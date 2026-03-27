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Energia Orizon investe R$ 258 mi em planta de biometano em PE e planeja 3 fábricas no NE Planta da Orizon no Ecoparque Jaboatão vai produzir 108 mil m³ de biometano por dia a partir dos resíduos orgânicos destinados ao aterro sanitário que fica no mesmo local

A Orizon inaugurou a sua nova planta de biometano no Ecoparque Jaboatão, no Grande Recife. O empreendimento recebeu um investimento de R$ 258 milhões e está transformando os resíduos orgânicos que chegam ao local em biometano, distribuído na na rede canalizada de gasodutos da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). Na solenidade, o CEO da Orizon, Milton Pilão, afirmou que a companhia pretende implantar mais três fábricas de biometano no Nordeste em regiões onde a empresa tem aterros sanitários: Maceió, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe e João Pessoa, na Paraíba.

“São as três próximas plantas que tem construção prevista para entrar em operação nos próximos dois anos no Nordeste”, comentou Milton Pilão. Ele estimou que as três unidades devem representar um investimento de cerca de R$ 150 milhões para cada uma, totalizando cerca de R$ 450 milhões.

Os resíduos orgânicos naturalmente emitem metano. O biogás do Ecoparque provém da decomposição de 3,5 mil toneladas de resíduos gerados diariamente por 2,5 milhões de pessoas de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão e Moreno. Este metano é gerado com muitas impurezas e por isso passa por um processo de purificação que resulta no no biometano que tem características similares ao gás natural.

Injeção de biometano na rede da Copergás

A nova planta da Orizon tem capacidade de produzir cerca de 108 mil m³ por dia de biometano, que será injetado diretamente na rede de gasodutos da Copergás (Companhia Pernambucana de Gás). “Neste momento, a gente já está injetando 70 mil a 80 mil metros cúbicos por dia de biometano na rede da Coopergás”, afirmou Milton Pilão.

Ele contou também que a empresa pretende injetar entre 100 mil e 110 mil metros cúbicos nos próximos dois meses. Isso vai representar 5% de tudo o gás distribuído pela Copergás, segundo a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Presente a inauguração, ela afirmou que Pernambuco dá mais passo para a transição energética com a planta da Orizon. A Copergás investiu R$ 25 milhões para a rede de gasodutos chegar na fábrica da Orizon.

A intenção da Orizon, segundo Milton Pilão, é injetar até 130 mil metros cúbicos diários em mais um ano e alcançar 150 mil metros cúbicos num prazo de dois anos. Ele disse que a empresa está fazendo novos poços para aumentar a captação do biometano, além de estar aumentando a eficiência da captação.

Pilão também destacou que leis como o combustível do futuro são importantes porque criam a demanda pelo biometano. Ainda na inauguração, foi feita uma homenagem ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, porque na gestão dele entrou em vigor leis que estabelecem a adição de até 10% de biometano ao gás natural canalizado.

“O mercado é que vai dizer quando isso vai ocorrer”, falou o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Renato Dutra, que representou o ministro Alexandre Silveira na solenidade.

O Ecoparque Jaboatão

O Ecoparque Jaboatão funciona como aterro sanitário há muitos anos. A construção da planta de biometano foi iniciada em maio de 2024 e concluída no fim de 2025. Grande parte do empreendimento foi financiado pelo Banco do Nordeste (BNB). O Ecoparque Jaboatão é o primeiro a injetar biometano na rede de gás canalizada da Copergás.

A maior parte dos aterros sanitários gera energia, em térmicas, com o biogás produzido. Usar o biometano na rede canalizada é uma atividade mais nobre e contribui para reduzir o uso do gás natural de origem fóssil.

A unidade da Orizon em Jaboatão tem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para produzir e comercializar biometano desde 2025. O ecoparque possui área de 1,1 milhão de m², recebe mais de 550 caminhões por dia, abriga a maior Unidade de Triagem Mecanizada da América Latina e conta com uma termelétrica de 28,5 MW que transforma biogás em energia elétrica.

Maior UTM da América Latina

O Ecoparque Jaboatão tem a maior UTM (Unidade de Triagem Mecanizada) da América Latina, segundo informações da Orizon. O local faz a triagem de mais de 20 tipos de materiais, como plásticos, papel, madeira, metal e vidro.

A Orizon é um grande player do setor com 18 ecoparques distribuídos em 12 estados brasileiros e desenvolve soluções integradas para a valorização de resíduos, que contribuam para uma economia circular. Além do biometano e biogás, atua com materiais recicláveis, fertilizantes orgânicos e créditos de carbono.

A solenidade de inauguração da operação também contou com a presença do presidente da Emlurb (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife), Daniel Saboya (representando o prefeito João Campos), do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, do superintendente estadual do BNB (Banco do Nordeste do Brasil), Hugo Luiz de Queiroz.

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