Orquestra Petrobras Sinfônica cria concurso para encontrar novos talentos

A Orquestra Petrobras Sinfônica anunciou a criação do I Concurso de Regência Maestro Isaac Karabtchevsky, uma iniciativa inédita que tem como objetivo descobrir maestros brasileiros, entre 18 e 45 anos.

As inscrições estarão abertas até o dia 4 de julho e podem ser feitas on-line, através de um formulário disponível no site da orquestra.

Os participantes serão avaliados em aspectos como musicalidade, liderança, estilo e condução de ensaio. O vencedor receberá R$ 8 mil e regerá a orquestra em concerto no Theatro Municipal de Rio Janeiro, em 27 de agosto, com obras de Liduino Pitombeira e Villa-Lobos.

O segundo colocado ganhará R$ 5 mil e regerá dois concertos na Sala Cecília Meireles, em novembro de 2025, com obras de Marcelo Bonfim e Beethoven. O terceiro lugar será premiado com R$ 3 mil.

Para o maestro Isaac Karabtchevsky, que dá nome ao projeto, o concurso tem como pilar fundamental a criação de oportunidades para novos talentos brasileiros.

"A Orquestra Petrobras Sinfônica me incumbiu de uma tarefa que considero prioritária e até patriótica. Digo isso porque compartilhar nossa cultura com as novas gerações é contribuir para a trajetória cultural do nosso país", ressalta o artista, que possui mais de 70 anos de carreira.