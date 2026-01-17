Sáb, 17 de Janeiro

mercosul-UE

Orsi: Acordo Mercosul-UE reafirma decisão de apostar nas regras em tempos de volatilidade

Presidente uruguaio participou da cerimônia de assinatura do acordo em Assunção, no Paraguai

Orsi: Acordo Mercosul-UE reafirma decisão de apostar nas regras em tempos de volatilidade - Foto: Luis Robayo/AFP

O presidente do Uruguai Yamandú Orsi afirmou neste sábado (17) que o acordo entre União Europeia e Mercosul, que será assinado nesta tarde, diz "mais que qualquer declaração". "Que acreditamos nos consensos duradouros, nas instituições e que seguimos construindo ordem internacional baseada em regras, previsibilidade e cooperação", afirmou.

Orsi ponderou que, com o acordo, se assume "responsabilidade histórica com o Estado de Direito, a democracia e comércio justo". No início de seu discurso chegou a ponderar que alguns pactos "se assinam em condições ideais e outros quando as circunstâncias exigem".

"Em mundo atravessado por tensões e erosão de certezas, o acordo tem uma relevância particular. Não só porque constitui a maior área de livre-comércio do mundo, mas porque reafirma decisão clara. Apostar pelas regras em tempo de volatilidade e mudanças permanentes", frisou.

Ainda de acordo com o presidente do Uruguai, o pacto passa a mensagem de que o acordo expressa aspiração central de inserção internacional. "Para nós, ser sustentável é ser previsível; e ser previsível é ser confiável", destacou ainda, explicando que o acordo "também fortalece diálogo político baseado na democracia e nos direitos humanos".
 

