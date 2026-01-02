Sex, 02 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Orsted contesta suspensão de arrendamento de parque eólico nos EUA

A petição será seguida de pedido de liminar, acrescentou a empresa

Reportar Erro
Bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos.  - Foto: Canva

A dinamarquesa Orsted A/S entrou com ação judicial para contestar a suspensão de um arrendamento imposta pelo governo Trump a seu projeto de parque eólico nos EUA.

O projeto Revolution Wind - joint venture entre a Orsted e a Skyborn Renewables, da GIP - apresentou uma petição suplementar ao Tribunal Distrital dos EUA questionando a ordem de suspensão emitida em 22 de dezembro, informou a empresa em comunicado divulgado na quinta-feira (1). A petição será seguida de pedido de liminar, acrescentou.

Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação da Orsted subia quase 4% na Bolsa de Copenhague.

Leia também

• Maduro se esquiva sobre suposto ataque dos EUA em solo venezuelano durante entrevista

• Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

• Mais 124 brasileiros repatriados dos EUA chegam ao Brasil

Reportar Erro

Veja também

Newsletter