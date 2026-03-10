Os dez maiores bilionários do Brasil em 2026, segundo a Forbes; Saiba quem são
Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ocupa o topo do ranking com uma fortuna US$ 35,9 bilhões. No total, lista inclui 70 brasileiros
O cofundador do Facebook Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes publicado nesta terça-feira. A fortuna do empresário é de US$ 35,9 bilhões.
Este é o terceiro ano consecutivo em que Saverin, de 43 anos, ocupa o topo da lista de bilionários brasileiros. Pelo ranking geral, ele é o 59º mais endinheirado do mundo. Ao todo, 70 brasileiros apareceram na lista anual de bilionários da Forbes em 2026.
Na segunda posição, ficou André Esteves, CEO e sócio sênior do BTG Pactual. Com uma fortuna de US$ 20,2 bilhões, Esteves ocupa a 131ª posição no ranking geral.
Veja quem está no Top 10 do ranking de bilionários brasileiros:
1- Eduardo Saverin
Saverin cofundou a Meta Platforms, anteriormente chamada Facebook, com seu colega de Harvard Mark Zuckerberg em 2004. Ele ainda obtém a maior parte de sua fortuna de sua participação na Meta.
O empresário nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. No entanto, renunciou à cidadania americana antes da oferta pública inicial (IPO) do Facebook em 2012.Hoje, mora em Cingapura, com sua esposa e seu filho.
A 'corrida' dos bilionários: Veja em infográfico animado como Elon Musk saltou no ranking
Em 2015, lançou o fundo de venture capital B Capital, junto com Raj Ganguly, veterano da BCG e da Bain Capital. O fundo tem mais de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão. Em 2022, a B Capital levantou US$ 250 milhões para investir em startups em estágio inicial.
2 - André Esteves
Patrimônio: US$ 20,2 bilhões
Empresa: BTG Pactual
Setor: Banco/Finanças e investimentos
Idade: 57 anos
Onde mora: Brasil
Posição geral no ranking: 131ª
3 - Jorge Paulo Lemann e família
Patrimônio: US$ 19,8 bilhões
Empresa: 3G Capital
Setor: Alimentos e bebidas
Idade: 86 anos
Onde mora: Suíça
Posição geral no ranking: 137ª
4 - Fernando Roberto Moreira Salles
Patrimônio: US$ 9,9 bilhões
Empresa: Itaú Unibanco / Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)
Setor: Banco e mineração
Idade: 79 anos
Onde mora: São Paulo
Posição geral no ranking: 346ª
5 - Pedro Moreira Salles
Patrimônio: US$ 9,1 bilhões
Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)
Setor: Banco e mineração
Idade: 66 anos
Onde mora: São Paulo
Posição geral no ranking: 383ª
6 - Jorge Neval Moll Filho e família
Patrimônio: US$ 7,5 bilhões
Empresa: Rede D'Or São Luiz
Setor: Saúde
Idade: 81 anos
Onde mora: Rio de Janeiro
Posição geral no ranking: 509ª
7- Max Van Hoegaerden Herrmann Telles
Patrimônio: US$ 7,4 bilhões
Empresa: Anheuser-Busch InBev
Setor: Bebidas
Idade: 30 anos
Onde mora: Nova York
Posição geral no ranking: 520ª
8- Carlos Alberto Sicupira
Patrimônio: US$ 6,9 bilhões
Empresa: 3G Capital
Setor: Alimentos e bebidas
Idade: 78 anos
Onde mora:St.Gallen, Suíça
Posição geral no ranking: 588ª
9- Miguel Krigsner
Patrimônio: US$ 6,8 bilhões
Empresa: Grupo Boticário
Setor: Cosméticos
Idade: 76 anos
Onde mora: São José dos Pinhais, Brasil
Posição geral no ranking: 595ª
10 - Alex Behring
Patrimônio: US$ 5,8 bilhões
Empresa: 3G Capital
Setor: Investimentos
Idade: 59 anos
Onde mora: Greenwich, Connecticut
Posição geral no ranking: 720ª