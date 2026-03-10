A- A+

Economia Os dez maiores bilionários do Brasil em 2026, segundo a Forbes; Saiba quem são Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ocupa o topo do ranking com uma fortuna US$ 35,9 bilhões. No total, lista inclui 70 brasileiros

O cofundador do Facebook Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes publicado nesta terça-feira. A fortuna do empresário é de US$ 35,9 bilhões.

Este é o terceiro ano consecutivo em que Saverin, de 43 anos, ocupa o topo da lista de bilionários brasileiros. Pelo ranking geral, ele é o 59º mais endinheirado do mundo. Ao todo, 70 brasileiros apareceram na lista anual de bilionários da Forbes em 2026.

Na segunda posição, ficou André Esteves, CEO e sócio sênior do BTG Pactual. Com uma fortuna de US$ 20,2 bilhões, Esteves ocupa a 131ª posição no ranking geral.





Veja quem está no Top 10 do ranking de bilionários brasileiros:

1- Eduardo Saverin

Saverin cofundou a Meta Platforms, anteriormente chamada Facebook, com seu colega de Harvard Mark Zuckerberg em 2004. Ele ainda obtém a maior parte de sua fortuna de sua participação na Meta.

O empresário nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. No entanto, renunciou à cidadania americana antes da oferta pública inicial (IPO) do Facebook em 2012.Hoje, mora em Cingapura, com sua esposa e seu filho.

Em 2015, lançou o fundo de venture capital B Capital, junto com Raj Ganguly, veterano da BCG e da Bain Capital. O fundo tem mais de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão. Em 2022, a B Capital levantou US$ 250 milhões para investir em startups em estágio inicial.

2 - André Esteves





André Esteves, do BTG Pactual // YouTube/Reprodução

Patrimônio: US$ 20,2 bilhões

Empresa: BTG Pactual

Setor: Banco/Finanças e investimentos

Idade: 57 anos

Onde mora: Brasil

Posição geral no ranking: 131ª

3 - Jorge Paulo Lemann e família





Jorge Paulo Lemann // Sandre Duske/AFP

Patrimônio: US$ 19,8 bilhões

Empresa: 3G Capital

Setor: Alimentos e bebidas

Idade: 86 anos

Onde mora: Suíça

Posição geral no ranking: 137ª

4 - Fernando Roberto Moreira Salles





Fernando Roberto Moreira Salles // Reprodução/Twitter

Patrimônio: US$ 9,9 bilhões

Empresa: Itaú Unibanco / Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)

Setor: Banco e mineração

Idade: 79 anos

Onde mora: São Paulo

Posição geral no ranking: 346ª

5 - Pedro Moreira Salles

Patrimônio: US$ 9,1 bilhões

Empresa: Itaú Unibanco/Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)

Setor: Banco e mineração

Idade: 66 anos

Onde mora: São Paulo

Posição geral no ranking: 383ª

6 - Jorge Neval Moll Filho e família

Patrimônio: US$ 7,5 bilhões

Empresa: Rede D'Or São Luiz

Setor: Saúde

Idade: 81 anos

Onde mora: Rio de Janeiro

Posição geral no ranking: 509ª

7- Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio: US$ 7,4 bilhões

Empresa: Anheuser-Busch InBev

Setor: Bebidas

Idade: 30 anos

Onde mora: Nova York

Posição geral no ranking: 520ª

8- Carlos Alberto Sicupira

Patrimônio: US$ 6,9 bilhões

Empresa: 3G Capital

Setor: Alimentos e bebidas

Idade: 78 anos

Onde mora:St.Gallen, Suíça

Posição geral no ranking: 588ª

9- Miguel Krigsner

Patrimônio: US$ 6,8 bilhões

Empresa: Grupo Boticário

Setor: Cosméticos

Idade: 76 anos

Onde mora: São José dos Pinhais, Brasil

Posição geral no ranking: 595ª

10 - Alex Behring

Patrimônio: US$ 5,8 bilhões

Empresa: 3G Capital

Setor: Investimentos

Idade: 59 anos

Onde mora: Greenwich, Connecticut

Posição geral no ranking: 720ª

