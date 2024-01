A- A+

Inteligência Artificial Os mais jovens precisam estar no escritório por causa da IA, diz o chefe da PwC no Reino Unido Segundo Kevin Ellis, a inteligência artificial generativa está removendo "tarefas que, no passado, eram treinadas e aperfeiçoadas por nossos funcionários mais jovens"

A equipe júnior deve passar mais tempo no escritório para obter promoções mais rápidas, disse o chefe da gigante da contabilidade PricewaterhouseCoopers do Reino Unido, já que a inteligência artificial está pronta para assumir tarefas rotineiras tradicionalmente dadas aos trabalhadores mais jovens.

A IA generativa está removendo "tarefas que, no passado, eram treinadas e aperfeiçoadas por nossos funcionários mais jovens", disse Kevin Ellis, presidente da PwC UK, durante uma entrevista no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Sem essas tarefas, "você precisa, de alguma forma, fazer com que as pessoas avancem na carreira mais rapidamente", acrescentou.

"É muito mais importante o tempo cara a cara e há muito mais desenvolvimento", disse Ellis. "Portanto, é preciso que as pessoas no escritório trabalhem mais juntas."

As empresas têm tentado convencer a equipe a passar mais tempo no escritório, com pesquisas no ano passado mostrando que os gerentes preferem menos trabalho remoto, enquanto os funcionários estão ansiosos para manter os hábitos formados durante a pandemia. Ellis foi categórico ao afirmar que os funcionários mais jovens, em especial, devem evitar a tentação de trabalhar em casa.

"Se você está me perguntando minha opinião sobre como ter sucesso em sua carreira", disse ele. "Eu estaria no escritório de quatro a cinco dias por semana."

Seus comentários foram feitos no momento em que a PwC divulgou um relatório mostrando que as empresas britânicas estão adotando a IA mais rapidamente do que seus pares internacionais. A pesquisa com mais de 4.600 CEOs globais revelou que 42% dos chefes do Reino Unido afirmaram ter implementado a tecnologia no último ano, em comparação com 32% globalmente.

Ellis disse que, no setor de auditoria, a IA provavelmente significaria o fim das cobranças por hora aos clientes. "As taxas baseadas em resultados e o licenciamento e cobrança reais por tecnologia e ativos tecnológicos se tornarão mais importantes", disse ele.

A pesquisa da PwC também mostrou que os CEOs britânicos estão muito mais otimistas em relação à economia global do que em relação ao crescimento doméstico. Seis em cada 10 esperam uma melhora na economia global, enquanto menos de quatro em cada 10 disseram o mesmo sobre a produção do Reino Unido.

