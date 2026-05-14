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CASO MASTER 'Os meninos': entenda o que fazia grupo ligado a Vorcaro que realizava ataques cibernéticos Crime teria perfil eminentemente tecnológico e seria responsável por ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico e telemático ilegal

Investigação da Polícia Federal que culminou em uma operação nesta quinta-feira (14) aponta que havia dentro da organização criminosa integrada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, um núcleo chamado “Os Meninos”, que seria o braço tecnológico do grupo.

Esta fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes financeiros envolvendo o Master, busca aprofundar as investigações em face de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas e de invasões a dispositivos informáticos.

Segundo a representação da PF citada na decisão, a investigação identificou dois núcleos operacionais complementares. O primeiro, chamado “A Turma”, seria voltado à prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais.

O pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso nesta quinta-feira por suspeita de ser o operador financeiro da 'Turma'.

Já “Os Meninos” teria perfil eminentemente tecnológico e seria responsável por ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico e telemático ilegal.

Conforme decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ambos os grupos eram gerenciados por Luiz Phillipe Mourão, conhecido como “Sicário”, e atuavam para atender comandos do núcleo central da organização investigada.

A representação também afirma que as atividades ilícitas teriam persistido mesmo após as fases anteriores da Operação Compliance Zero, além de apontar a identificação de novos integrantes e um maior detalhamento da divisão interna de tarefas.

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