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petróleo Os preços do petróleo sobem moderadamente devido à pressão diplomática em Ormuz A alta dos preços do petróleo reflete "temores crescentes de que um rápido retorno à normalidade dos fluxos provenientes do Golfo seja agora ilusório

O petróleo fechou em um nível alto nesta terça-feira (18), impulsionado por uma retomada do trecho no Oriente Médio e pelo impasse diplomático entre Washington e Teerã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em outubro, subiu 0,17% e se mantém acima do patamar simbólico de US$ 90, a US$ 91,02.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em setembro, avançou 0,52%, para US$ 84,94.

A alta dos preços do petróleo reflete “temores crescentes de que um rápido retorno à normalidade dos fluxos provenientes do Golfo seja agora ilusório”, afirmou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na segunda-feira que não prolongaria o atraso de 60 dias entre Washington e Teerã, previsto em um protocolo de acordo de junho.

Fritsch considera que a situação no Oriente Médio corre o risco de “se agravar ainda mais”.

No contexto atual, muitos analistas se surpreendem, porém, que os preços do ouro negro não são mais elevados.

“Muitos investidores continuam apostando em um fim rápido do conflito e em uma desaceleração da demanda mundial que voltaria a exercer pressão de baixa sobre as cotações”, escreveu em uma nota David Morrison, da Trade Nation.

A Agência Internacional de Energia (AIE) e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) afirmaram na semana passada que esperam um consumo menor do que o estimado neste ano por causa do conflito.

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