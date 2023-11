A- A+

Inglaterra Ostras, salmão e pombo: menu do Titanic vai a leilão e pode ser vendido por R$ 423 mil Cardápio da primeira classe do navio que naufragou no Atlântico Norte é de três dias antes da colisão com iceberg

Havia ostras, salmão com molho holandês, carne bovina, pombo, pato, frango assado, ervilha, purê de pastinaga e pudim Victoria.

A comilança descrita é um vislumbre do que os passageiros da primeira classe do Titanic comeram no jantar em 11 de abril de 1912, quando o navio partiu de Queenstown, na Irlanda, com destino a Nova York.

O menu será leiloado na Inglaterra, e a expectativa é que ele possa ser vendido por cerca de US$ 86 mil, o equivalente a R$ 423, 78 mil.

Um cardápio daquela noite, com uma bandeira vermelha da White Star Line em relevo no topo e sinais de danos causados pela água, será leiloado no sábado na Henry Aldridge & Son Ltd, no sudoeste da Inglaterra. Andrew Aldridge, diretor administrativo da casa de leilões, disse na quarta-feira que, embora se saiba que alguns cardápios do navio sobreviveram, esta era a única cópia conhecida da noite de 11 de abril.

O leilão incluirá centenas de outros itens marítimos, incluindo um cobertor xadrez da White Star Line que foi recuperado de um barco salva-vidas do Titanic e um relógio de bolso de propriedade de um passageiro de segunda classe, um imigrante russo, que não sobreviveu ao naufrágio.

— Existem vários menus de jantar do Titanic —, disse Aldridge, observando que três refeições por dia foram servidas de 10 de abril, dia em que o navio iniciou sua primeira viagem, até 14 de abril, dia em que o navio bateu em um iceberg e começou a afundar no Atlântico Norte, matando 1.500 pessoas.

Ao longo dos anos, alguns menus esfarrapados do Titanic foram leiloados e atingiram preços elevados. Um cardápio de primeira classe do último almoço do navio foi vendido por US$ 120 mil em 2012. Três anos depois, um cardápio do último jantar servido aos passageiros de primeira classe foi vendido por mais de US$ 118 mil.

— Falei com vários museus em todo o mundo e com vários de nossos colecionadores do Titanic —, disse Aldridge sobre o menu do jantar de 11 de abril que será leiloado neste fim de semana — Não consigo encontrar outro em lugar nenhum.

O cardápio chamou sua atenção neste verão, depois de ter sido descoberto em um álbum de fotos da década de 1960 que pertenceu a Len Stephenson, um historiador comunitário em Dominion, Nova Escócia.

Halifax, uma cidade a mais de 320 quilômetros a sudoeste de Dominion, foi a base dos esforços de busca e recuperação do Titanic, segundo o Museu Marítimo do Atlântico. Algumas das vítimas do Titanic foram enterradas no mar, enquanto outras foram enviadas para suas comunidades de origem ou enterradas em Halifax. Não ficou claro exatamente camo Stephenson adquiriu o cardápio, mas seu genro o enviou a Aldridge para uma análise mais detalhada.

— Abri a caixa e fiquei meu Deus. Menus originais do Titanic simplesmente não são descobertos. Sabemos onde está a maioria deles. Portanto, ter uma descoberta completamente nova desta natureza e deste calibre é muito, muito emocionante —, continuou ele.

Veja também

Divórcio Decisão de STF sobre divórcio muda regras de pensão? E de divisão de bens? Entenda