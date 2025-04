A- A+

metais Ouro bate recorde com enfraquecimento do dólar e preocupação com guerra comercial Metal é cotado acima de US$ 3.414, com Trump renovando críticas ao presidente do Fed

O ouro disparou para um recorde histórico com uma nova onda de enfraquecimento do dólar, críticas do presidente Donald Trump ao Federal Reserve e preocupações persistentes com a guerra comercial, o que impulsionou a demanda por ativos de refúgio.

O metal precioso ultrapassou os US$ 3.414 a onça troy (31,1g), uma alta de 2,6%, à medida que a moeda americana caiu para o menor nível desde o fim de 2023.

Trump cogitou demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, enquanto defendia a redução das taxas de juros.

As ações americanas caem nesta segunda-feira, à medida que os investidores avaliavam as chances de uma possível remoção de Powell.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, alertou contra tentativas de restringir a independência da autoridade monetária.

— Demitir Powell não só mina o princípio da independência do banco central, como também corre o risco de politizar a política monetária dos EUA de uma forma que os mercados considerarão perturbadora — disse Christopher Wong, estrategista do Oversea-Chinese Banking Corp.

Se a credibilidade do Fed for colocada em dúvida, isso pode corroer a confiança no dólar e acelerar a movimentação para ativos de refúgio, incluindo o ouro, afirmou ele.

O metal precioso disparou para sucessivos recordes neste ano, à medida que o conflito comercial desestabilizou os mercados, reduzindo o apetite por ativos de risco e acelerando a busca por ativos de refúgio.

As participações em fundos negociados em bolsa (ETFs) lastreados em ouro aumentaram nas últimas 12 semanas, a sequência mais longa desde 2022. Bancos centrais também têm adicionado o metal às suas reservas, sustentando uma forte demanda global.

No front comercial, a China alertou países contra firmarem acordos com os EUA em detrimento dos interesses de Pequim.

Dados previstos para esta semana — incluindo previsões revisadas do Fundo Monetário Internacional — podem reforçar preocupações com uma desaceleração global.

Os bancos têm se mostrado progressivamente mais otimistas em relação às perspectivas do ouro, à medida que a valorização deste ano ganha força.

Entre eles, o Goldman Sachs Group Inc. previu que o metal pode atingir US$ 4.000 por onça até meados do próximo ano.

O Bloomberg Dollar Spot Index caía 0,8%. A prata reverteu uma queda inicial e avançou 1%. A platina subiu, enquanto o paládio recuou.

