mercado Ouro cai após dados dos EUA fortalecerem dólar e pesarem no metal Ouro com entrega prevista para abril encerrou a sessão com queda de 0,07%

O preço do ouro recuou nesta quarta-feira, 28, diante de um dólar fortalecido após a revisão de dados de PIB e inflação dos EUA no quarto trimestre. Mesmo assim, o metal continua sendo negociado a preços elevados, sustentado pelas instabilidades geopolíticas recentes.



Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou a sessão com queda de 0,07%, a US$ 2.042,70 a onça-troy.

O BannockBurn escreve que "o dólar forte certamente pesou sobre o ouro", mas o metal conseguiu se sustentar em pequena queda. De acordo com o analista sênior da ActivTrades, Ricardo Evangelista, a leitura do PCE, e também a do PIB do quarto trimestre, não mudaram o panorama geral mais agressivo do Federal Reserve.



"A posição agressiva da Fed irá provavelmente funcionar como um limite máximo ao ouro", diz, mas mesmo assim, o analista afirma que "as tensões geopolíticas e a incerteza econômica devem sustentar a procura de ouro como um ativo de segurança".

