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MERCADO Ouro cai mais de 2% e fica abaixo dos US$ 5 mil com guerra e expectativa pelo Fed O ouro para abril encerrou em baixa de 2,24%, a US$ 4.896,2 por onça-tro

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda de mais de 2% nesta quarta-feira, 18, ficando abaixo dos US$ 5 mil a onça-troy. Analistas apontam para uma reversão das tendências que elevaram as cotações no começo do ano, incluindo os temores com a independência do Federal Reserve (Fed), as perspectivas para cortes de juros pelo banco central americano e uma desvalorização do dólar.

A continuidade do conflito no Oriente Médio está ligada a estas mudanças, e afeta o mercado ainda com uma queda na demanda de países do Golfo pelo metal. Nesta quarta, investidores ficaram na expectativa pela decisão do Fed, quando é amplamente esperada uma manutenção de juros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em baixa de 2,24%, a US$ 4.896,2 por onça-troy. Já a prata para maio teve queda de 2,79%, a US$ 77,59 por onça-troy.

"O ouro está flertando com um colapso", alerta o TD Securities. "Reiteramos nossa cautela devido à leitura imprecisa do mercado sobre a queda em posições em aberto da CME como um sinal de posicionamento insuficiente, quando, na verdade, ela é explicada principalmente pela desalavancagem de fundos quantitativos; a aposta na desvalorização do dólar atraiu participação institucional massiva, no entanto ninguém sabe com qual ritmo a moeda está sendo desvalorizada", aponta.

"Observamos a oferta monetária crescendo a uma taxa mais alinhada com o crescimento do PIB do que em qualquer outro momento da história, enquanto vemos o Fed em pausa", pontua. "Observamos preocupações com a independência do Fed, que foram atenuadas pelos recentes obstáculos ao processo de confirmação do presidente do Fed e por uma decisão da Suprema Corte sobre o caso Lisa Cook", pondera.

"A aposta na desvalorização do dólar é vulnerável e, embora a atividade de compra dos bancos centrais ofereça uma saída para os investidores, o ritmo dessa atividade diminuiu no último ano. É importante ressaltar que o conflito no Oriente Médio impulsionará novas quedas nas compras por entes oficiais, associadas ao impacto da guerra nas economias dos países do Golfo", afirma o TD Securities.

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