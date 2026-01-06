A- A+

MERCADO Ouro e prata fecham em alta e estedem rali em meio à busca por segurança O ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,00%, a US$ 4.496,10 por onça-troy

O ouro e a prata fecharam novamente alta e estenderam o rali nesta terça-feira, 6, retomando os níveis de US$ 4.490 e US$ 80 a onça-troy, respectivamente, pela primeira vez desde o fim do ano passado. Investidores mantêm a busca por segurança em meio ao risco geopolítico global, incluindo a ação dos EUA na Venezuela, incertezas sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e comentários sobre a Groenlândia.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,00%, a US$ 4.496,10 por onça-troy.

Já a prata para março saltou 5,71%, a US$ 81,039 por onça-troy.

Enquanto o futuro para a Venezuela continua incerto, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que não haverá eleições em um futuro próximo, um rascunho de declaração da Coalizão dos Dispostos, que reúne aliados de Kiev, revelou que as garantias de segurança para a Ucrânia incluirão "compromissos vinculantes" para apoiar o país "no caso de um futuro ataque armado da Rússia, a fim de restaurar a paz".

Em paralelo, o vice-chefe de gabinete para política e segurança doméstica da Casa Branca, Stephen Miller, voltou a defender a anexação da Groenlândia aos EUA.

Para Mohit Kumar, estrategista da Jefferies, a diversificação para longe do dólar americano deve ganhar mais terreno e o ouro deve ser o principal beneficiário.

Os aumentos explosivos nos preços da prata nas últimas semanas sugerem que a exuberância impulsionada por investidores de varejo no mercado de ouro encontrou outra saída, diz a Capital Economics. No entanto, se a previsão de evaporação da demanda este ano se tornar precisa, as dinâmicas atuais nos mercados podem facilmente sustentar quedas de preços igualmente rápidas, alerta a consultoria.

No campo macroeconômico, traders analisam falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) enquanto aguardam a divulgação do payroll de dezembro nesta semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires



