MERCADO Ouro e prata fecham em forte queda após aumento de margens na CME Na Comex, o ouro para fevereiro encerrou em baixa de 4,6%, a US$ 4.343,6 por onça-troy

O ouro encerrou o rali e fechou em queda nesta segunda-feira, 29, em movimento de realização de ganhos recentes O aumento de margem para contratos futuros anunciados pelo CME Group pauta o ajuste. Outro foco é a conversa entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre um possível acordo no Leste Europeu que busca encerrar o conflito que já dura quase quatro anos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em baixa de 4,6%, a US$ 4.343,6 por onça-troy. Já a prata para março derreteu 8,7%, a US$ 70.460,0 por onça-troy.

A queda dos preços dos futuros de metais preciosos acontece depois que o CME Group aumentou os requisitos de margem em diversos contratos. A operadora da bolsa anunciou o aumento em um comunicado aos operadores na sexta-feira, descrevendo-o como parte de uma "revisão normal" diante da volatilidade do mercado.

A mudança entra em vigor hoje após o fechamento do pregão da Comex, bolsa de commodities dentro do CME Group.

Após a reunião com Zelensky, Trump mencionou que um acordo de cessar-fogo poderia ser alcançado "nas próximas semanas", sem estabelecer prazo preciso para a negociação. No início da manhã, em repercussão à reunião, o Kremlin destacou que concordava com o republicano sobre a proximidade da conclusão das conversas de paz, porém, no início da tarde, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse que Kiev tentou atacar a residência presidencial russa - o que poderia fazer Moscou reconsiderar sua posição nas negociações.

Para a analista da plataforma Interactive Investor, Victoria Scholar, ouro cai à medida que os investidores realizam lucros após uma forte valorização e diante do potencial progresso entre Trump e Zelensky para encerrar o conflito com a Rússia diminuindo a demanda por metais preciosos.

