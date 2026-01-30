A- A+

Cotação Ouro e prata registram forte queda após recordes desta semana Nomeação de Kevin Warsh para Fed reduz temores de interferência política na instituição

Os preços dos metais preciosos continuaram caindo nesta sexta-feira (30), após a forte alta no início da semana, à medida que os investidores se tranquilizavam quanto à independência do Fed após notícias sobre o potencial candidato à presidência da instituição.

Após registrar perdas de mais de 8%, o preço do ouro caiu 6,54%, para US$ 5.023,60 (R$ 26.097,60) por onça, às 6h55 (horário de Brasília).

A prata, que chegou a despencar 17,6%, recuava 14,95% no mesmo horário, sendo negociada a US$ 98,4170 (R$ 511,24) por onça.

De modo geral, "os investidores querem tirar lucros", explicou Aarin Chiekrie, analista da Hargreaves Lansdown.

No dia anterior, tanto o ouro quanto a prata registraram quedas acentuadas, em contraste com suas respectivas máximas históricas de US$ 5.595,47 (cerca de R$ 26.068,46) e US$ 121,6540 (cerca de R$ 631,97) por onça, em meio a uma onda de incerteza nos Estados Unidos e no mundo.

Nesta sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou Kevin Warsh como seu indicado para comandar o Federal Reserve (Fed). Warsh é ex-governador do banco central americano.

"Essa decisão confirma que nem Kevin Hassett nem Rick Rieder" se consolidaram como candidatos, observou Derek Halpenny, do MUFG. Os mercados consideram ambos "inexperientes, muito próximos do presidente Trump, portanto suscetíveis a serem influenciados" por ele.

O republicano buscava indicar esses nomes após intensificar a pressão sobre a instituição monetária, especialmente sobre seu presidente, Jerome Powell, para que reduzisse as taxas de juros.

Segundo Halpenny, Kevin Warsh é "um defensor ferrenho da redução das taxas de juros", mas também "um fervoroso defensor da independência do Fed", portanto "os temores de que a independência da instituição seja corroída devem desaparecer".

