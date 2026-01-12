Ouro e prata retomam rali com apreensão sobre Fed e tensões geopolíticas
O ouro subiu e a prata saltou nesta segunda-feira, 12, diante do aumento de apreensão sobre a autonomia do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O aumento dos riscos geopolíticos também impulsiona a demanda por ativos de refúgio. Comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre Groenlândia e Cuba trazem outros pontos de apreensão ao cenário global, enquanto a instabilidade no Irã se amplia.
Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 2,53%, a US$ 4.614,70 por onça-troy. Já a prata para março avançou 7,24%, a US$ 85,09 por onça-troy.
O BC norte-americano recebeu uma intimação do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) Departamento de Justiça dos EUA com a ameaça de uma acusação criminal contra o presidente Jerome Powell, colocando novamente a prova a independência do Fed.
Entre as questões geopolíticas, Trump afirmou no domingo que "não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba" e sugeriu que o governo cubano "faça um acordo antes que seja tarde demais". A declaração, feita em publicação na Truth Social, ocorre em meio ao endurecimento da política americana em relação à ilha e após a recente operação militar dos EUA na Venezuela e desejos de Washington adquirir a ilha da Groenlândia.
Para Fawad Razaqzada, da Forex.com. a questão agora é se este ano será uma repetição de 2025, com uma série de novas máximas para o ouro, ou se este movimento será mais efêmero. "Minha hipótese , no entanto, é que Powell cumpra o restante de seu mandato e que a política monetária continue a ser orientada pelos dados econômicos recebidos, em vez de influências políticas". Nesta semana, a atenção se volta para o panorama macroeconômico, com o CPI de dezembro dos EUA em destaque.
Entre outros metais preciosos, a platina para abril registrava alta de 3,65%, a US$ 2.380,60, enquanto o paládio subia 3,65%, a 1.939,30, às 15h43 (de Brasília).