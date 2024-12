A- A+

MERCADO Ouro fecha dia em alta com fraqueza do dólar e Treasuries, mas recua quase 1% na semana O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,42%, a US$ 2.645,10 por onça-troy, na Comex

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 20, e quebrou o movimento de queda registrado por seis sessões consecutivas. O metal precioso foi impulsionado pela fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries, que recuavam durante o pregão.

Nesta sexta, o ouro para fevereiro fechou em alta de 1,42%, a US$ 2.645,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o metal recuou 0,94%.

O metal precioso reduziu as perdas nesta sexta, aproveitando o fraco dólar e a queda dos Treasuries. O ouro costuma operar de maneira oposta a estes ativos.

De acordo com análise do ANZ Research, o ouro também subia após o mercado ver a liquidação registrada nos últimos dias como exagerada. "No entanto, o mercado levará algum tempo para se ajustar à mudança que o Fed parece ter feito nas taxas", ressaltou.

Durante a sessão, o metal dourado foi beneficiado pela leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que subiu menos do que o esperado. O índice é uma das principais medidas que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) usa como referência para a inflação.

No entanto, o ouro ainda pode ser pressionado pelas baixas expectativas de mais corte nos juros pelo Fed no próximo ano. Por volta das 15h20 (de Brasília), a aposta majoritária para a reunião de janeiro do BC americano era de manutenção nas taxas, a 89,3%, enquanto para um corte de 25 pontos-base - que poderia beneficiar uma alta do metal - era de apenas 10,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires



Veja também

DEZEMBRO Confiança da indústria tem queda generalizada em dezembro, aponta CNI