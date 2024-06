A- A+

metáis Ouro fecha em alta, após varejo nos EUA consolidar aposta em corte de juros do Fed Na Comex, divisão de metais da Nymex, o ouro para agosto encerrou a sessão com ganho de 0,77%, a US$ 2.346,90 a onça-troy

Os contratos futuros mais líquidos de ouro fecharam em alta nesta terça-feira, 18, em meio à retração dos rendimentos de Treasuries, após dado fraco de varejo nos Estados Unidos reforçar a expectativa por corte de juros do Federal Reserve (Fed) este ano.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto encerrou a sessão com ganho de 0,77%, a US$ 2.346,90 a onça-troy.



As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,1% em maio ante abril, em ritmo mais tímido que o previsto por analistas consultados pela FactSet. O dado ajudou a consolidar a aposta de que o Fed começará a relaxar a política monetária já em setembro, o que impôs pressão sobre os retornos da renda fixa americana.

O cenário manteve o caminho livre para a escalada do metal precioso, que também é beneficiado pelo alívio no dólar. Mesmo assim, o TD Securities ainda vê o mercado relutante em tomar posições convictas no ouro. "Os traders macro parecem estar felizes em aguardar à margem até que haja mais certeza sobre o momento dos próximos cortes do Fed", diz o banco.

Uma pesquisa anual do World Gold Council revelou que quase 60% dos BCs de economias desenvolvidas espera um aumento na participação do ouro nas reservas globais nos próximos cinco anos.



