Ouro fecha em alta com ampliação do risco geopolítico
Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,97%, a US$ 4.145,6 por onça-troy
O ouro encerrou em alta a sessão desta quinta-feira, 23, após duas sessões consecutivas de liquidação. O mercado voltou a buscar segurança no metal precioso, após os EUA anunciarem novas sanções contra a Rússia e continuarem em estado de tensão comercial com a China.
Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,97%, a US$ 4.145,6 por onça-troy. A prata também encerrou com avanço de 2,14%, a US$ 48,70 por onça-troy.
O metal dourado oscilou durante a sessão, chegando a recuar durante o dia e se recuperando depois, conforme investidores foram acompanhando notícias sobre as sanções dos Estados Unidos às empresas de energia da Rússia para pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia.
Entretanto, analistas do MUFG apontam que as negociações entre os norte-americanos e chineses podem dissolver tensões geopolíticas que estavam servindo como impulso para o ouro e outros ativos de segurança nas últimas semanas. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deve se reunir com o vice-premiê da China, He Lifeng, na Malásia, antes do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul.
Apesar disso, especialistas da JP Morgan apontam que os fundamentos que apoiaram o rali no ouro ainda estão em vigor, apontando a diversificação de investimentos do dólar norte-americano para o metal como um dos fatores que aumentaram a demanda do ativo.
*Com informações de Dow Jones Newswires.