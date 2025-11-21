Sáb, 22 de Novembro

MERCADO

Ouro fecha em alta com avanço das apostas em corte de juros nos EUA

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,48%, a US$ 4079,50 por onça-troy

O ouro fechou em altaO ouro fechou em alta - Foto: Reprodução/Pexels

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira, 21, em alta, revertendo a queda registrada no início do pregão, em meio ao avanço das apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro - o que minimiza a atratividade de ativos que disputam espaço com o metal nas carteiras dos investidores. O movimento foi impulsionado por comentários de autoridades do banco central norte-americano.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,48%, a US$ 4079,50 por onça-troy, praticamente zerando as perdas acumuladas na semana.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a instituição ainda pode reduzir as taxas no curto prazo sem colocar em risco a meta de inflação. O diretor do Fed Stephen Miran chegou a dizer que, se fosse para desempatar uma votação, defenderia um corte de 25 pontos-base.

Para o analista sênior da Kitco Metals, Jim Wyckoff, as declarações "são certamente favoráveis" e "deram aos investidores otimistas do mercado de ouro um incentivo positivo logo no início do dia".

Entretanto, não há indicação de consenso no Fed sobre um corte na próxima reunião. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que o acharia difícil cortar os juros novamente em dezembro.

Na mesma linha, a presidente da distrital de Boston, Susan Collins, repetiu que está hesitante em realizar novas flexibilizações na política monetária. Enquanto isso, o diretor Michael Barr ressaltou que o trabalho do Fed é dificultado pelo atraso na divulgação dos dados econômicos dos EUA.


 

