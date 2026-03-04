Ouro fecha em alta com aversão ao risco crescente por conflito no Oriente Médio

A- A+

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira (4) à medida que o andamento do conflito no Oriente Médio deu força a ativos de refúgio, enquanto uma pausa na alta do dólar americano também deu suporte aos ganhos dos metais preciosos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 0,21%, a US$ 5.134,7 por onça-troy.

Já a prata para maio teve queda de 0,34%, a US$ 82,63 por onça-troy.

Pela manhã, o ouro chegou a subir mais de 1% à medida que a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã avança ao seu quinto dia.

As informações acerca dos desdobramentos do conflito ainda permanecem opacas, com o Irã classificando como "totalmente falsa" uma reportagem do jornal The New York Times em que se afirmava que Teerã estaria buscando contato com Washington para discutir os termos do fim do conflito.

Outro ponto de incerteza reside no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que tem o "controle total" do trecho, uma das principais rotas marítimas para o transporte de petróleo e gás do mundo. Um navio com a bandeira de Malta foi atingido por um projétil nesta quarta-feira na região. Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia dito que a Marinha norte-americana escoltaria navios tanque no Estreito de Ormuz, caso seja necessário.

Para analistas da LMAX, os mercados globais estão avessos ao risco devido ao crescimento do conflito, o que impulsiona ativos de refúgio como o ouro e o dólar. "Tudo isso enquanto sinais econômicos mistos da China, Japão e os próximos dados dos EUA e da zona do euro adicionam camadas de incerteza", avaliam.

Entre os dados, o PMI de serviços nos EUA apresentou resultados mistos nesta quarta-feira, com os dados do S&P Global abaixo das previsões, enquanto os números do ISM vieram acima das expectativas.

Já a ADP mostrou dados de emprego maior do que as estimativas. No Japão e na zona do euro, o PMI de serviços ficou praticamente em linha com as previsões, enquanto na China os dados da indústria e de serviços foram mistos.



