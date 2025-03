A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta, com busca por segurança diante de temores econômicos O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 0,74%, a US$ 2920,90 por onça-troy

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 11, em meio a um cenário de aversão ao risco que promoveu uma liquidação nas bolsas nos EUA e na Europa, com os investidores procurando proteção em um dos ativos mais seguros do mundo. O metal ainda contou com o benefício cambial, uma vez que a queda do dólar aumenta a atratividade do ativo que é cotado na moeda norte-americana.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 0,74%, a US$ 2920,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, as apostas em uma recessão nos EUA vêm crescendo, com as empresas apresentando perspectivas mais incertas em meio às tarifas anunciadas por Donald Trump, enquanto os principais parceiros comerciais do país reagem com retaliações. "Isso reflete o clima atual de incerteza em relação às decisões da Casa Branca, criando o pior sentimento de mercado desde a crise da covid-19", afirma.

Nesse cenário, o ouro segue sendo uma opção segura para investidores que buscam refúgio diante da volatilidade nos mercados globais.

