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MERCADO Ouro fecha em alta com extensão de trégua, ainda que com ganho limitado por Ormuz O ouro para junho encerrou em alta de 0,71%, a US$ 4.753,00 por onça-troy

O ouro e a prata fecharam em alta nesta quarta-feira, 22, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a extensão de cessar-fogo com o Irã. Os ganhos, contudo, foram limitados pela continuidade do bloqueio no Estreito de Ormuz.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 0,71%, a US$ 4.753,00 por onça-troy. Já a prata para maio subiu 1,92%, a US$ 77,96 a onça-troy.

Trump disse nesta terça, 21, que estava estendendo a trégua com Teerã até que uma proposta seja submetida pelos país persa e as discussões sejam concluídas, reafirmando que o bloqueio em Ormuz continua. O prolongamento do cessar-fogo com os iranianos, contudo, durará apenas de três a cinco dias, segundo fontes da Fox News.

A alta dos metais preciosos ainda foi limitada por informações de que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) apreendeu nesta quarta duas embarcações em Ormuz, em meio à escalada de tensões na região e a relatos de novos ataques contra navios comerciais na via vital para o transporte de petróleo.

O adiamento de novas hostilidades pelos EUA reduz o risco imediato de uma escalada militar e, com isso, a ameaça de um novo pico inflacionário nos preços dos combustíveis, afirmam os analistas do Saxo Bank. "Até que surja um caminho mais claro para um acordo de paz, é provável que o ouro e a prata continuem competindo com o dólar pela tendência de mercado, mantendo os preços dentro de uma faixa estável por enquanto", acrescentam.

Para o MUFG, porém, a oitava semana de conflito no Oriente Médio continua a perturbar o abastecimento de energia e a alimentar os riscos de inflação global, com expectativas de que os bancos centrais mantenham as taxas de juros elevadas sendo um importante obstáculo para o metal dourado.



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