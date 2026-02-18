Ouro fecha em alta, com recuperação de perdas recentes e de olho em Fed e geopolítica

A- A+

O ouro fechou em alta de mais de 2% nesta quarta-feira, 18, em recuperação da queda expressiva registrada na última sessão e com expectativas de investidores para a divulgação, na sequência do período da tarde, da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que pode dar mais clareza sobre a trajetória das taxas de juros a ser seguida nos Estados Unidos. A escalada das tensões geopolíticas também contribuíram para o movimento.



Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 2,11%, a US$ 5.009,50 por onça-troy.



Já a prata para março subiu 5,52%, a US$ 77,598 por onça-troy.





Pouco antes da ata do Fed ser divulgada, a ferramenta de monitoramento do CME Group apontava que a principal aposta para a reunião de março de política monetária é de manutenção dos juros. A expectativa até o fim do ano, entretanto, é de corte acumulado de 50 pontos-base (pb).



Corte nos juros costumam ampliar a atratividade do ouro. Nesta quarta, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, defendeu que o Fed possui "bastante espaço" para flexibilizar a política monetária.



Diante do cenário, o MUFG avalia que, no curto prazo, as expectativas em torno de cortes nas taxas de juros continuam sendo cruciais para negociações como o ouro, enquanto, no longo prazo, há expectativa para novos ganhos do ouro por tensões geopolíticas persistentes, preocupações com a independência do Fed e a diversificação dos investimentos, que estão se afastando de títulos soberanos e moedas estrangeiras.



Para a StoneX, no entanto, é possível que o mercado acompanhe volatilidade nos preços do ouro, oscilando entre US$ 4.800 por onça-troy e US$ 5.100 por onça-troy. "A tendência é de que os compradores aproveitem as quedas acima de US$ 4.800 por onça-troy para tentar uma alta em direção a US$ 5.000 por onça-troy no curto prazo. Contudo, os vendedores podem se desfazer de altas em direção a US$ 5.000 por onça-troy para conter o ímpeto de alta", pondera.

