MERCADO Ouro fecha em alta com renovadas expectativas para cortes de juros nos EUA Na Comex, o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,11%, a US$ 4.140,00 por onça-troy

O ouro encerrou a terça-feira, 25, em alta, com o crescimento das expectativas de mais corte de juros dos Estados Unidos após a divulgação de nova rodada de dados econômicos nesta manhã. As incertezas geradas pela guerra entre Ucrânia e Rússia também contribuíram para o movimento.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 1,11%, a US$ 4.140,00 por onça-troy.

Ultrapassando e conseguindo se manter acima da faixa de US$ 4 100, o metal atingiu o maior preço em cerca de uma semana, ao registrar máxima de US$ 4.156,3 nesta sessão.

Para analistas do Commerzbank, o avanço foi desencadeado pelo crescimento das expectativas de flexibilização da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em dezembro.

Nesta terça, as apostas por uma diminuição de 25 pontos-base ultrapassam os 80%, segundo a ferramenta do CME Group. O avanço da inflação ao produtor nos EUA levemente acima do projetado pelo mercado não altera as expectativas para a política monetária, segundo analistas.

Apesar disso, o Commerzbank pontua que os "acontecimentos dos últimos dias mostram que ainda há muita margem para oscilações nas expectativas das taxas de juros até a reunião do Fed em dezembro, com efeitos correspondentes no preço do ouro".

O ouro também recebeu suporte das tensões geopolíticas, afirma a Kudotrade. Apesar da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reunirem para discutir o possível acordo de paz, o exército russo realizou novos ataques contra Kiev, de acordo com a imprensa local.

