A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta com repercussão de compra da China, geopolítica e Fed no radar O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,21%, a US$ 2.718,40 por onça-troy, na Comex

O ouro fechou novamente em alta nesta terça-feira, 10, repercutindo a retomada de compra do metal precioso pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) após seis meses de pausa.



O metal precioso também encontra apoio nas tensões geopolíticas elevadas, reforçando seu apelo como um ativo porto seguro, e nas chances de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesta terça, o ouro para fevereiro fechou em alta de 1,21%, a US$ 2.718,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O PBoC adquiriu cerca de 5 toneladas métricas de ouro, uma quantidade comparativamente pequena em comparação com as compras anteriores de até 30 toneladas por mês. A retomada das compras, contudo, é o principal fator na recuperação mais recente do ativo, afirmam os analistas do Commerzbank.



A compra pode ser em resposta à vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA, que ameaça a China com a possível introdução de tarifas punitivas, diz o banco alemão.

"Ainda vemos a compra de ouro pelos bancos centrais como a força estrutural mais forte no mercado do metal precioso. Ela é impulsionada pelo desejo dos BCs de serem menos dependentes dos títulos do Tesouro dos EUA como ativos de reserva", diz a Julius Baer em relatório.

No radar, as expectativas de que o Fed reduzirá as taxas de juros dos EUA este mês se solidificaram entre os traders, aumentando o apelo do ouro, escreve Ricardo Evangelista, analista sênior da ActivTrades.

Os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano, a serem divulgados na quarta-feira, desempenharão um papel fundamental na formação dos preços do ativo: um aumento nos preços ao consumidor poderá pesar sobre o ouro, enquanto que números mais baixos do que o esperado poderão sustentar os preços, acrescenta Evangelista.

*Com informações da Dow Jones Newswires



Veja também

Economia Governo pode fazer novos ajustes nas regras do BPC