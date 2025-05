A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta, com temor fiscal nos EUA e persistência de tensões geopolíticas O contrato para entrega em junho subiu 0,88%, fechando a US$ 3 313,50 por onça-troy

Os preços do ouro encerraram o pregão desta quarta-feira, 21, em alta, impulsionados pela fraqueza do dólar americano com o aumento de preocupações sobre a situação fiscal dos EUA. A persistência de tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio também segue em foco.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato para entrega em junho subiu 0,88%, fechando a US$ 3 313,50 por onça-troy.

Os receios em relação à situação fiscal dos Estados Unidos voltaram ao radar, após discussões no Congresso sobre um projeto de lei que prevê cortes de impostos e aumento de gastos em algumas áreas estratégicas. Segundo o presidente da Câmara, Mike Johnson, a proposta pode ser votada ainda hoje, mas, se aprovada, precisará passar pelo Senado.

"Divisões entre parlamentares republicanos sobre o plano de corte de impostos e aumento de gastos de Trump aumentaram a incerteza fiscal, pressionando ainda mais o dólar e sustentando os preços do ouro", apontam analistas da ANZ Research.

Além disso, a demanda por ativos de proteção voltou a ganhar força após a CNN divulgar que Israel estaria se preparando para um possível ataque a instalações nucleares iranianas. Ontem, o presidente Donald Trump ameaçou retirar o apoio ao governo israelense e disse estar "frustrado" com os rumos da guerra.

As tensões geopolíticas seguem elevadas, em meio ao impasse nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia e às tratativas nucleares entre EUA e Irã.

"O ouro continua sendo o melhor termômetro do sentimento dos mercados, já que o metal precioso segue extremamente sensível a qualquer mudança. Isso deve continuar, já que uma série de riscos ainda persiste, embora com menor intensidade", avalia Zain Vawda, da Oanda Group.



