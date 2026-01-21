A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta com tensões geopolíticas e preocupações fiscais renovadas O ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,50%, a US$ 4.837,50 por onça-troy

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 21, impulsionado pela persistência da cautela e aversão a risco nos mercados globais. Tensões geopolíticas renovadas, ruídos na política comercial entre Estados Unidos e Europa e preocupações fiscais em grandes economias sustentaram a busca por ativos considerados mais seguros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,50%, a US$ 4.837,50 por onça-troy. Já a prata para março recuou 2,11%, a US$ 92,637 por onça-troy.

Desde o início de 2026, o ouro já acumula alta de cerca de 11%, à luz da intensificação da busca por proteção diante de um ambiente marcado por incertezas geopolíticas, riscos fiscais e questionamentos sobre a condução da política econômica nas principais economias.

A Phillip Nova afirma que a alta do metal precioso reflete realocação mais ampla de portfólios globais rumo a ativos defensivos, sob alta volatilidade geopolítica e comercial. Com sinais técnicos ainda positivos, a corretora avalia que uma valorização do ouro para a faixa de US$ 5.000 por onça não é um cenário marginal.

Analistas do Saxo Bank destacam que os atritos comerciais entre EUA e Europa e as declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre a Groenlândia contribuíram para minar a confiança dos investidores - apesar da tímida mudança no tom do republicano durante a fala em Davos.

Na avaliação da instituição, o estresse no mercado de bônus, especialmente no Japão, começa a alimentar um movimento mais amplo de aversão a ativos americanos, o que tende a manter o ouro em evidência no curto prazo.

O MUFG argumenta que a turbulência no mercado de títulos soberanos do Japão intensificou temores sobre a sustentabilidade fiscal de grandes economias, fortalecendo o chamado "trade de desvalorização", na qual investidores reduzem exposição a moedas e dívidas governamentais em favor de ativos reais.

Veja também