Ouro fecha em alta de mais de 3%, com tensões comerciais e geopolíticas

O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira, 20, em alta, impulsionado pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e temores com as guerras na Europa e no Oriente Médio. Também no radar, o impacto do shutdown do governo dos EUA, em sua quarta semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em avanço de 3,46%, a US$ 4.359,4 por onça-troy. Já a prata fechou em alta de 2,55%, a US$ 51,384 por onça-troy.

Após pausa na sexta-feira, 17, os metais preciosos retomaram alta diante da busca por ativos seguros, apesar dos ganhos em mercados acionários. Para analistas da RBC Capital Markets, incertezas generalizadas - como o shutdown do governo dos EUA, disputas comerciais com a China e a independência do Federal Reserve (Fed) - estão fazendo com que investidores aumentem seus investimentos no ouro. Já para a ANZ, o interesse no metal precioso é estratégico para investidores que procuram se proteger do cenário.

Com a alta no preço, o mercado está próximo de uma correção de curto prazo com a realização de lucros e fluxos especulativos, prevê a Axi. Apesar disso, a empresa afirma que o metal precioso pode atingir a faixa de US$ 5.000 por onça-troy no próximo ano.

No campo geopolítico, Israel voltou a bombardear alvos do Hamas durante o fim de semana, após alegações de que o grupo teria rompido o cessar-fogo em Gaza. Na Europa, uma reportagem do Financial Times revelou reunião tensa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, reduzindo expectativas por um acordo de paz em breve.

Já a paralisação das atividades do governo norte-americano atingiu hoje o 20ª dia, se tornando a terceira maior da história americana. Para o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, o shutdown deve chegar ao fim ainda nesta semana.c

