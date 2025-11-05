A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta de olho em shutdown mais longo da história e dados de emprego O ouro para dezembro encerrou em alta de 0,82%, a US$ 3.992,9 por onça-troy

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 5, ainda que abaixo da máxima, quando chegou a tocar brevemente o nível de US$ 4.000 durante a sessão. Investidores assimilam dados de emprego melhores que o esperado nos EUA e continuam acompanhando os desdobramentos do shutdown mais longo da história.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,82%, a US$ 3.992,9 por onça-troy.

Ainda sem se recuperar completamente das baixas registradas nos últimos dias, o metal precioso se mantém próximo de níveis de suporte recentes, segundo a Sucden Financial, que afirma que a movimentação indica uma estabilização no mercado do ouro.

Já o banco ING avalia que os fundamentos que dão suporte à demanda do metal ainda estão válidos, classificando as quedas recentes como uma correção de preços "saudável".

A alta no ouro aconteceu apesar do avanço dos rendimentos dos Treasuries depois da publicação dos dados de emprego do setor privado dos EUA, que apontaram crescimento mais forte que o esperado. Os números reforçam a narrativa de que as taxas de juros podem permanecer estáveis no próximo encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em dezembro, conforme a Capital Economics.



