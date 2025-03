A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta, diante preocupação com tarifas e demanda por refúgio seguro O ouro para abril fechou em alta de 0,18%, a US$ 2.926,00

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 5, após operar volátil durante a sessão, e manteve o rali do metal dourado, diante da preocupação dos investidores com as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela manutenção de alta demanda pelo refúgio de segurança.

Nesta quarta-feira, o ouro para abril fechou em alta de 0,18%, a US$ 2.926,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com a SP Angel, o preço do ouro ganhou força com a fraqueza do dólar e uma fuga para a segurança, à medida que os riscos de uma guerra comercial se intensificam com a política tarifária do republicano.

Na noite de terça-feira, ele reafirmou a sobretaxação de 25% em importações de aço, cobre e madeira, em discurso ao Congresso americano.

Na avaliação do Swissquote Bank, uma alta volatilidade nos mercados está levando os investidores a buscarem portos seguros, como títulos e o metal dourado.

Para a Pepperstone, a implementação das tarifas de 25% sobre as importações do México e Canadá na t levaram a uma maior compra do metal dourado, atrativo "em meio a convulsões comerciais e desenvolvimentos rápidos e frequentemente conflitantes", escreve ao projetar um avanço ainda maior do ouro.

O RHB Retail Research projeta que, por conta da "vantagem técnica" do ouro e de uma provável trajetória ascendente, o metal deve atingir a marca de US$ 3.000 por onça-troy e, posteriormente, a de US$ 3.100 por onça-troy.

Ainda, por conta de dados divergentes sobre a saúde da economia norte-americana, o mercado mantinha como mais provável um cenário de três cortes nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, o que também fornecia suporte ao metal precioso.

