Ouro fecha em alta e ensaia recuperação, de olho em decisão do Fed

O ouro fechou a sessão desta quarta-feira (29) em alta, quebrando uma sequência de três dias consecutivos em queda. O metal precioso voltou a alcançar a faixa dos US$ 4.000 enquanto o mercado aguarda a divulgação da decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,44%, a US$ 4.000,7 por onça-troy. A prata também registrou alta, em 1,24%, a US$ 47,913 por onça-troy.

Um novo corte de juros pelo Fed é amplamente aguardado pelo mercado nesta tarde e impulsiona ativos que não rendem juros, como o ouro, segundo analistas.

"Uma redução de 25 pontos-base (pb) já está totalmente precificada, deixando os investidores focados nos comentários do presidente Jerome Powell para saberem se outra redução ocorrerá em dezembro", afirma a Sucden Financial.

Para a Vontobel, a demanda pelo metal precioso deve permanecer forte, já que os bancos centrais ao redor do mundo desejam reduzir a participação de ativos em dólar em suas reservas.

Apesar disso, o crescimento do ouro permanece pressionado enquanto investidores aguardam a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, prevista para acontecer nas últimas horas de hoje na Coreia do Sul. Hoje, o republicano novamente alimentou as esperanças por um acordo.

