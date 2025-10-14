Ouro fecha em alta e renova recorde, com fala de Powell e tensões EUA-China

A- A+

O ouro para dezembro encerrou em alta de 0,73%, a US$ 4.163,4 por onça-troy após atingir o valor de US$ 4.190,90 por onça-troy durante a sessão

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 14, em sessão com novos recordes. A prata, por sua vez, oscilou durante o dia, atingindo nova máxima e encerrando em alta modesta. Tensões entre os Estados Unidos e China continuam impulsionando a busca por investimentos de segurança, enquanto a expectativa pela redução nos juros dos EUA aumenta a atratividade do ouro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,73%, a US$ 4.163,4 por onça-troy após atingir o valor de US$ 4.190,90 por onça-troy durante a sessão.

A prata também para dezembro subiu 0,38%, a US$ 50,62 por onça-troy, após chegar a 52,49 durante a sessão. Ambos os metais renovaram recordes de fechamento e de máxima.

O rali do ouro continua sendo impulsionado pela expectativa de novos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, de acordo com análise do DWS.

O metal também se beneficiou das declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e da vice-presidente de Supervisão, da instituição, Michelle Bowman, que pressionaram o dólar, outro ativo de segurança concorrente do ouro.

O Commerzbank também aponta a tensão entre os Estados Unidos e a China como um dos impulsionadores do preço do ouro. Novas ameaças de Washington, enquanto Pequim impõe sanções contra subsidiárias norte-americanas de construtora naval da Coreia do Sul, renovaram o sentimento de incertezas globais.

