Ouro fecha em alta em meio a inceterzas com Trump e na espera de decisão do Fed

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 28, revertendo parte das perdas da véspera. Segundo analistas, o mercado se concentra nos atritos comerciais e tensões geopolíticas das ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, e na decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quarta-feira, 29.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,06%, a US$ 2767,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal precioso recuperou parcialmente o terreno desde as vendas na sessão de segunda-feira para cobrir as perdas nos mercados acionários, dizem os analistas da ANZ Research.

Agora, os olhos estão voltados para a decisão do Fed da quarta-feira e como o banco central responderá aos apelos do presidente Trump por reduções nas taxas de juros, explica Inki Cho, da Exness.

Taxas de juros mais baixas geralmente beneficiam o metal precioso, o qual não rende juros.

Segundo o Commerzbank, o aumento de preço do ouro é causado também pela busca de ativos seguros em meio as ameaças, ainda não concretas, de imposição de tarifas a parceiros comerciais pelos EUA.

Para o final de 2025, o banco alemão continua a esperar um preço do metal dourado em US$ 2.650 por onça troy. "É provável que os cortes nas taxas de juros do Fed terminem em meados do ano, e é por isso que o preço do ouro não deve ter um suporte importante", acrescenta.

