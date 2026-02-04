A- A+

Bolsa de valores Ouro fecha em alta, em sessão volátil ponderando tensões EUA-Irã e dólar forte Os ganhos da commodity, contudo, são limitados pelo avanço do dólar no exterior

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira (4), em sessão marcada por volatilidade em meio ao aumento de tensões entre os EUA e Irã, após informações de que a reunião de sexta-feira entre os países pode não acontecer. Os ganhos da commodity, contudo, são limitados pelo avanço do dólar no exterior.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 0,32%, a US$ 4950,80 por onça-troy, novamente abaixo da marca de US$ 5 mil a onça.

Já a prata para março subiu 1,31%, a US$ 84,396 por onça-troy.

O ouro oscilou entre altas e baixas durante o pregão, com investidores ajustando carteiras, sem tirar do horizontes as incertezas geopolíticas. Já no fim do pregão, informações não oficiais de que as conversas previstas para esta semana entre EUA e Irã sobre um acordo nuclear foram canceladas voltaram a reposicionar o ouro em território positivo. Entretanto, com a força do dólar ao longo do dia, o metal dourado ficou longe dos ganhos de 2% desta manhã.

O Goldman Sachs aponta possibilidade relevante de alta para a projeção de US$ 5.400 por onça-troy da commodity em dezembro, avaliando que uma maior diversificação do setor privado pode reforçar a demanda, tanto por meio de compras físicas quanto via estratégias com opções.

Os suportes estruturais para metais preciosos permanecem intactos", dizem de forma semelhante os estrategistas de câmbio do OCBC Group Research em um relatório de pesquisa. "A demanda por diversificação de portfólio continua sendo apoiada por riscos geopolíticos, aumento dos encargos da dívida e incerteza na política dos EUA", acrescentam.



