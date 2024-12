A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta no dia e reduz queda semanal após volatilidade O ouro para fevereiro subiu 0,42%, a US$ 2.659,6 a onça-troy, na Comex

O ouro futuro fechou em alta sexta-feira, 6, em uma interrupção da queda da véspera em um contexto de recuo dos juros dos Treasuries após o relatório do mercado de trabalho (payroll) dos Estados Unidos. O levantamento mostrou uma recuperação do emprego em novembro, mas não abalou a expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro.

Nesta sexta, o ouro para fevereiro subiu 0,42%, a US$ 2.659,6 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), revertendo queda inicial no pregão desta sexta-feira.

O metal acumulou queda semanal de 0,58%, após alternar altas e baixas ao longo da semana.

O relatório do payroll "corrobora a mensagem de alguns indicadores alternativos sugerindo que as condições do mercado de trabalho estão se estabilizando em um nível saudável", escreveu o economista da Capital Economics, Stephen Brown.

Após o levantamento, os juros projetados pelos Treasuries de curto prazo cediam, mas o dólar seguia sustentando alta, um fator que habitualmente pesa nos preços do ouro.

Do lado da oferta do metal precioso, a Torex Gold Resources informou que suspendeu suas operações no México após três pessoas morrerem em sua mina.

A empresa informou que uma exposição a monóxido de carbono matou dois empregados e um terceirizado na mina subterrânea de El Limon Guajes.

Veja também

Economia Acordo MercosulUE prolonga eliminação de tarifas de setor automotivo