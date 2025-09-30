A- A+

MERCADO Ouro fecha em alta, renova recorde e sobe 17% no trimestre, com temores sobre EUA O metal dourado com vencimento em dezembro fechou em alta de 0,47%, a US$ 3 873,20

O contrato mais líquido do ouro encerrou esta terça-feira, 30, em alta, impulsionado pelos temores de paralisação do governo dos Estados Unidos, que contribuem para o sentimento de cautela nos mercados.

O movimento contribuiu para valorização de 17% do metal precioso no trimestre, marcado também por tensões geopolíticas e expectativas de redução de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro fechou em alta de 0,47%, a US$ 3 873,20 por onça-troy, renovando maior nível de fechamento, depois de bater máxima a US$ 3.899,20 na madrugada. O metal dourado valorizou 10,2% em setembro e saltou 17,1% no trimestre

Com a possibilidade cada vez mais alta de um shutdown no governo norte-americano, os investidores procuram um produto mais seguro e menos provável de sofrer oscilações como o ouro.

"O metal precioso está em uma base sólida, tanto como um ativo de proteção, quanto de diversificação", afirma o estrategista da Pepperstone, Ahmad Assiri.

O ouro se destaca ainda mais com a instabilidade do dólar no exterior, outro ativo considerado seguro. Para o CEO do Vere Group, Nigel Green, a diversificação entre os tipos de produtos e os países de onde eles vêm é "mais crítica do que nunca. Ativos alternativos, incluindo o ouro, estão mais uma vez provando seu valor como parte de um portfólio equilibrado."

Green alerta ainda que o possível shutdown do governo dos EUA pode causar danos duradouros ao sentimento do mercado e desestabilizá-lo ainda mais, caso impeça a publicação de dados relativos ao mercado de trabalho. Em evento nesta terça, a dirigente do Fed, Susan Collins, disse que a ausência dos dados será "problemática".

*Com informações de Dow Jones Newswires



Veja também