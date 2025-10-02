A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda, após tom cauteloso de dirigente do Fed e shutdown dos EUA O ouro para dezembro encerrou em queda de 0,75%, a US$ 3.868,10 por onça-troy

O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 2, corrigindo ganhos depois de cinco sessões consecutivas em alta. Comentários mais moderados da presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan, pesaram sobre o metal precioso. Também no radar, investidores acompanham o segundo dia de paralisação do governo dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,75%, a US$ 3.868,10 por onça-troy, após renovar máxima intraday histórica a US$ 3 923,30 durante a sessão de hoje.

O metal dourado começou a sessão desta quinta-feira em alta, ainda monitorando possíveis consequências da paralisação (shutdown, em inglês) do governo federal americano. Contudo, os preços inverteram sinal e firmaram queda, ao mesmo tempo em que o dólar ganhou força no exterior, após Logan defender uma postura mais "cautelosa" do Fed antes de novos cortes no juros.

Mesmo com a queda de hoje, o ouro ainda segue em um momento de alta, segundo relatório do RHB. Na visão do AssetMark, um shutdown mais longo pode deixar investidores e o Federal Reserve no escuro, sem o apoio de dados críticos, promovendo a busca por segurança e ampliando a atratividade do metal precioso.

De acordo com veículos da mídia internacional, legisladores dos EUA esperam que o shutdown dure, no mínimo, uma semana. À CNN, a senadora democrata Elizabeth Warren pediu que o governo do presidente Donald Trump libere ao menos os dados já coletados do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, para dar mais clareza aos dirigentes do Fed.

*Com informações do Dow Jones Newswires



Veja também