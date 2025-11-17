Ouro fecha em queda com cautela após shutdown e menor aposta em corte de juros pelo Fed
O ouro para dezembro encerrou em queda de 0,48%, a US$ 4.074,5 por onça-troy
O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 17, pressionado pelo dólar ligeiramente mais forte e pela revisão das apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderá cortar juros já em dezembro. Persistem ainda os efeitos do mais longo shutdown da história nos Estados Unidos, que deixou o mercado sem visibilidade sobre indicadores centrais e manteve a volatilidade elevada.
Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,48%, a US$ 4.074,5 por onça-troy.
O humor segue frágil após o fim do maior shutdown da história americana, que deixou o mercado e o Fed "no escuro" quanto aos dados oficiais de emprego e inflação, apesar dos números do setor privado, apontou Aaron Hill, da FP Markets.
Leia também
• Balança comercial tem superávit de US$ 484,1 milhões na 2ª semana de novembro
• Dólar sobe por exterior, mas perde força de olho em minério, IPCA 2025 e IBC-BR
• Juros: Taxas têm viés de alta com dólar, apesar de queda do IBC-Br
Segundo ele, um eventual relatório fraco de empregos nesta semana - com contração de vagas no payroll de setembro, que deve ser divulgado na quinta-feira - "pode pressionar o dólar e elevar as apostas em cortes".
A moeda americana ainda tinha alta até o fechamento do ouro, o que reduz a atratividade do metal para compradores internacionais.
Já a cautela com a política monetária ganhou força após declarações mais prudentes de dirigentes do Fed. Para Soojin Kim, do MUFG, os dirigentes do BC americano estão "menos propensos" a se comprometer com um corte de juros após o atraso de indicadores do shutdown, enfraquecendo expectativas para uma política "mais frouxa". Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de um corte em dezembro caiu para cerca de 39,9%, de 62,4% registrado há uma semana.
Para a Sucden Financial, o ouro tende a permanecer volátil: o fim do shutdown reduz a demanda de curto prazo por proteção, mas o metal segue resiliente na faixa de US$ 4.050-US$ 4.100, em meio à incerteza sobre os dados atrasados de outubro.
*Com informações da Dow Jones Newswires.