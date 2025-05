A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda, com dólar forte e demanda por ativos de risco após EUA-Reino Unido O contrato do ouro para entrega em junho caiu 2,53%

Os preços do ouro fecharam em queda robusta nesta quinta-feira, 8, em meio a melhora no sentimento de risco global e fortalecimento do dólar, após os Estados Unidos e o Reino Unido anunciarem o primeiro acordo comercial após imposição de tarifas recíprocas.

As perdas do metal precioso se intensificaram particularmente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou disposição em aliviar tarifas contra a China e conversar com o presidente chinês, Xi Jinping.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho caiu 2,53%, encerrando a US$ 3.306,0 por onça-troy.

O fortalecimento do dólar, que caminha para a terceira semana consecutiva de ganhos, e a recuperação do apetite por risco têm enfraquecido o apelo do metal como porto seguro, segundo análise de Fawad Razaqzada, da StoneX. Enquanto o dólar ganha tração, as bolsas americanas e o bitcoin também avançam, refletindo um clima de risco mais otimista.

De acordo com Christopher Lewis, da FXEmpire, o dólar mais forte torna o ouro mais caro para compradores que utilizam outras moedas. Além disso, a percepção de menor risco nas tensões comerciais globais também reduz a demanda imediata por ativos de proteção, como o ouro.

"O mercado de ouro mostrou um comportamento agitado nas primeiras horas de quinta-feira, com muita oscilação, mas acredito que, neste momento, é claro que o ouro tende a continuar sua trajetória de alta no longo prazo", afirma Lewis.

Apesar do otimismo, Razaqzada alerta que as tratativas com Pequim podem ser longas e complexas - o que limita o potencial de alta dos ativos de risco e, ao mesmo tempo, pode conter a pressão de queda sobre o ouro.

