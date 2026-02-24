A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda com realização de lucros e cenário político-econômico incerto O ouro para abril encerrou em queda de 0,94%, a US$ 5176,3 por onça-troy

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda de 1% nesta terça-feira, 24, em uma sessão de realização de lucros em meio ao quadro de incertezas econômicas e geopolíticas. Os investidores buscam maior clareza sobre os rumos das tarifas do presidente Donald Trump e as tensões crescentes entre os EUA e o Irã.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em queda de 0,94%, a US$ 5176,3 por onça-troy. Já a prata para março teve alta de 1,07%, a US$ 87,50 por onça-troy.

As novas tarifas globais dos Estados Unidos entraram em vigor nesta terça com alíquota de 10%, apesar de Trump ter ameaçado aplicar tarifas mais altas, de 15%. A mudança ocorreu após a Suprema Corte dos EUA barrar, na sexta-feira, grande parte do tarifaço de abril do ano passado.

Para o Commerzbank, não está claro se as tarifas serão totalmente restabelecidas ou se haverá uma redistribuição do ônus aos outros países. "Ainda não se sabe como os parceiros dos EUA vão reagir a essas mudanças tarifárias", aponta.

Pela manhã, os dados de atacado nos EUA vieram em linha com as previsões e a confiança do consumidor americano ficou acima das estimativas, o que deu impulso ao dólar, pesando sobre os preços do metal precioso.

Além disso, dirigentes do Fed voltaram a mostrar preocupação sobre o rumo da economia e da inflação americana. Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic afirmou que a confiança dos consumidores ainda está baixa, diante das incertezas. Já a diretora Lisa Cook demonstrou cautela na adoção da inteligência artificial (IA) para impulsionar o crescimento da produtividade, enquanto o diretor Christopher Waller disse que alguns relatórios sobre IA estão superestimando os riscos da tecnologia para a geração de empregos.

