MERCADO Ouro fecha em queda com realização de lucros, mas expectativa por Fed limita perdas Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro fechou em baixa de 0,18%

O ouro encerrou em queda nesta terça-feira, 11, em realização de lucros depois de duas sessões consecutivas em alta, mas consolidando nível acima de US$ 4.100.

A movimentação ocorre em meio à expectativa de que a retomada da divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos possa reforçar a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no próximo mês.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro fechou em baixa de 0,18%, a US$ 4 116,3 por onça-troy.

O metal precioso começou a sessão desta terça-feira em alta e chegou a atingir máxima em quase três semanas, fortalecido principalmente por dados fracos de emprego no setor privado dos EUA - que tendem a ampliar expectativa de corte de juros pelo Fed.

Segundo monitoramento do CME Group, os mercados precificam 67,4% de probabilidade de uma redução na taxa básica no próximo mês.

Contudo, o ouro devolveu ganhos no início da tarde, em linha com a melhora no sentimento de risco em Wall Street, com exceção do setor de tecnologia.

"Acabamos de encontrar uma boa resistência por volta do ponto de metade do caminho de volta, e isso provavelmente motivou alguma realização de lucros nas posições compradas após os fortes ganhos de ontem, e talvez um pouco de vendas especulativas também", afirmou Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais na Zaner Metals.

No radar, o Senado dos EUA aprovou na segunda-feira o projeto orçamentário que pode finalizar a mais longa paralisação governamental da história do país, que gerou um "apagão" de dados oficiais. Agora, o projeto segue para aprovação da Câmara

Tradicionalmente considerado um porto seguro, o ouro tende a se beneficiar em ambientes de juros mais baixos, por ser um ativo que não gera rendimento.

"Os investidores acreditam que os dados mostrarão números econômicos mais fracos, o que levaria o Fed a cortar as taxas de juros em dezembro", observou Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals.





