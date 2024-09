A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda, corrigindo ganhos recentes, mas termina com alta de 2% na semana O ouro para dezembro fechou em queda de 0,99%, a US$ 2.668,10 por onça-troy, na Comex

O ouro futuro fechou em queda nesta sexta-feira, 27, corrigindo ganhos recentes e quebrando rali de alta em sete sessões consecutivas. Durante o rali, o metal precioso renovou recordes em seis pregões consecutivos, chegando a um pico de US$ 2.706,80 a onça troy na quinta-feira, antes de cair novamente hoje.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,99%, a US$ 2.668,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal precioso encerrou a semana com alta de 2%.

Embora possam surgir correções de curto prazo devido à realização de lucros e sinais de condições de compra excessiva, a perspectiva de longo prazo para o metal precioso permanece de alta, disse Fawad Razaqzada, analista de mercado da City Index e FOREX.com, em uma nota.

Os fatores que sustentam o ouro incluem a aceleração dos cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais globais, incertezas geopolíticas persistentes, principalmente no Oriente Médio, e compras sustentadas de ouro pelos BCs, diz Razaqzada. Essas condições criam um ambiente favorável para a força contínua do ouro, apesar de qualquer possível realização de lucros em um futuro próximo, acrescenta ele.



