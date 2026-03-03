A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda de 4% com dólar dólar forte em meio ao conflito no Oriente Médio O ouro para abril encerrou em queda de 3,54%, a US$ 5.123,70 por onça-troy

O contrato mais líquido do ouro encerrou a terça-feira, 3, em queda acentuada, registrando um recuo de quase 4% na sessão. Esta movimentação ocorre em meio ao fortalecimento do dólar e ao aumento das preocupações com a inflação e as taxas de juros, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em queda de 3,54%, a US$ 5.123,70 por onça-troy.

Já a prata para maio teve queda de 6,05%, a US$ 83,47 por onça-troy.

A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã avança para o seu quarto dia, intensificando a aversão global ao risco.

O ouro, considerado um ativo de refúgio, seguiu na contramão neste pregão após subir na segunda-feira, em meio a um fortalecimento do dólar e dos juros dos Treasuries.

Analistas do Swissquote apontam que um conflito prolongado poderia consolidar ainda mais a força do dólar americano. "A resposta tímida do ouro sugere que investidores estão cautelosos em realocar capital após seu recente e notável aumento de preços "

No cenário geopolítico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que houve mais um ataque visando uma nova liderança do Irã, sem detalhar alvos específicos. Trump também relatou conversas com lideranças europeias e criticou a postura do governo espanhol por recusar permissão para o uso de bases militares em ataques no Oriente Médio.

Nos EUA, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, declarou que é prematuro determinar como a guerra com o Irã afetará a inflação doméstica, mas ressaltou que o desenrolar do conflito pode influenciar a política monetária do país. Já John Williams, do Fed de Nova York, alertou que o conflito no Oriente Médio pode elevar a inflação no curto prazo.

Entre outros metais preciosos, a platina para abril fechou em queda de 10,3%, a US$ 2.075,50, enquanto o paládio para junho recuou 7,31%, a US$ 1.663,70.



