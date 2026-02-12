A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda e prata tomba 9,8% com menor expectativa de corte de juros nos EUA O ouro para abril encerrou em baixa de 2,94%, a US$ 4.948,40 por onça-troy

O ouro fechou em queda de quase 3% nesta quinta-feira, 12, perdendo nível de US$ 5 mil a onça-troy, após dados robustos sobre o mercado de trabalho nos EUA atenuarem as expectativas de curto prazo para novos cortes nas taxas de juros, que normalmente impulsionam a demanda pelo metal precioso, que não gera rendimento. A prata derreteu quase 10%.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em baixa de 2,94%, a US$ 4.948,40 por onça-troy.

Já a prata para março tombou 9,81%, a US$ 75,68 por onça-troy.

Nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram a 227 mil, perto da expectativa de recuo a 226 mil. O dado é divulgado após o payroll muito acima do esperado divulgado na quarta-feira.

No front geopolítico, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou hoje que tanto os EUA quanto o Irã "mostram flexibilidade" e parecem prontos para comprometer-se em prol de um acordo nuclear, mas alertou que ampliar as negociações para incluir o programa de mísseis balísticos de Teerã poderia resultar em "nada além de outra guerra".

Em paralelo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após encontro do Donald Trump na quarta-feira, afirmou que os iranianos poderiam ser forçados a aceitar "um bom acordo".

Além da geopolítica, o Saxo Bank cita que o foco renovado nos dados econômicos americanos aponta para um certo grau de normalização após o recente pico de volatilidade, enquanto o feriado do Ano Novo Lunar chinês pode reduzir ainda mais o apetite pelo risco e a liquidez dos metais.

O uso crescente de alavancagem e negociação de futuros para obter exposição ao ouro na China sugere que o recente aumento na demanda de Pequim por ouro está mais alinhado com uma bolha especulativa em expansão do que com uma fuga para a segurança, alerta a Capital Economics.

Segundo a consultoria, isso provavelmente contribuirá para uma maior volatilidade no mercado do metal dourado e poderá haver mais casos de oscilações bruscas de preços, como no início deste ano.

