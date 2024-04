A- A+

MERCADO FINANCEIRO Ouro fecha em queda, em compasso de espera pela primeira leitura do PIB dos EUA Números devem ser divulgados amanhã (25); na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,16%

O ouro fechou em leve baixa nesta quarta-feira (24), em compasso de espera pela primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estado Unidos da América (EUA), a ser divulgado amanhã. Entretanto, analistas apontam que o espaço para perdas do metal precioso é limitado e dizem que ele pode se estabilizar em breve.



Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,16%, a US$ 2.338,40 a onça-troy.



Em dia de agenda de indicadores modesta, os investidores parecem consolidar posições enquanto esperam novos catalisadores, avalia o BMO, em relatório.

De acordo com o banco, a atenção recai especialmente sobre o PIB dos EUA, em busca de sinais sobre o cenário da economia americana e os próximos passos do Federal Reserve (Fed). Ponderações sobre o futuro dos juros americanos fortaleceram rendimentos dos Treasuries e o dólar neste pregão, em detrimento do ouro.



Contudo, para o TD Securities, o espaço para venda do ouro nos mercados de commodities é limitado, tornando pouco provável um retorno ao nível de US$ 2.200 a onça-troy. "Pode finalmente haver alguma margem para que as expectativas de cortes de juros do Fed realmente reforcem a atividade de compra de ouro do Ocidente, o que dá ênfase aos dados da inflação PCE desta semana", analisa o banco de investimentos.



Economista-chefe de Mercados da Spartan Capital, Peter Cardillo projeta que os preços do ouro ainda devem cair cerca de 3% em relação ao nível atual, antes de se estabilizarem de modo sustentado.

