Ouro fecha em queda, em compasso de espera por ata do Fed

A- A+

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira (21), enquanto investidores aguardam ata da última decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em busca de sinais sobre a política monetária da instituição.



Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou em queda de 0,27%, a US$ 2.034,30 a onça-troy.



Em relatório, a Bannockburn observa que o ouro parece ter encontrado força por volta do nível de US$ 2.030 por onça-troy.

No período da manhã, o ouro chegou a operar em alta diante da fraqueza dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior, o que tende a ampliar a atratividade do metal como ativo seguro. Entretanto, os rendimentos norte-americanos ganharam força ao longo do pregão, à medida que investidores se alinham para publicação da ata do Fed.



Na visão do Citi, a ata deve reforçar comentários públicos de dirigentes do Fed sobre a necessidade de avaliar cortes de juros "cuidadosamente e sem urgência".

Veja também

LÍDER DO GOVERNO Padilha e Haddad devem anunciar encaminhamento sobre reoneração nesta semana, diz Randolfe